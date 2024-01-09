Пути на месте схода вагонов в Забайкалье освободили от подвижного состава

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аварийные бригады освободили от вагонов и локомотивов поврежденные железнодорожные пути в районе аварии на Транссибе в Забайкальском крае и приступили к восстановительным работам, сообщает пресс-служба РЖД.

"На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий схода задействовано более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда, три путевых машинных станции, а также другая специализированная техника. В РЖД работает оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

В ночь на 9 января на перегоне Алеур - Бушулей с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, задерживаются два пассажирских поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток. Отменен пригородный пассажирский поезд сообщением Зилово - Чернышевск.

По предварительным данным, сход вагонов вызвал соприкосновение с вагонами стоящего на соседнем пути грузового состава.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).