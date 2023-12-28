Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Блогер и автор проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по городу Москве с требованием признать решения и действия службы незаконными, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск, детали которого пока не раскрыты, подан 26 декабря и уже принят к производству. Предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Сейчас Блиновская с мужем находятся под домашним арестом.

С середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза, сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.