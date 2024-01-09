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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Обе партии яиц, ввезенных в РФ из Турции, поступили в Московский регион

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обе партии яиц, ввезенных в начале января в РФ из Турции, поступили в Московский регион, сообщает Россельхознадзор.

"5 и 8 января 2024 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ЗАО "ОСТ-Терминал" проведен документарный и физический контроль двух партий куриных столовых яиц в количестве по 316 800 штук каждая, поступивших из Турции. На территорию ЕАЭС груз поступил через МАПП "Яраг-Казмаляр" (Дагестан)", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного ветеринарного контроля нарушения не были выявлены, управление приняло решение о выпуске товара для свободной реализации.

Как сообщалось, в начале января в РФ были ввезены две партии яиц из Турции по 316 800 штук каждая. Право на экспорт яиц в РФ имеет 21 турецкое предприятие.

В ближайшее время в РФ должна также поступить крупная партия яиц из Турции, которую ввезет группа ОЗК через порт Новороссийска.

В декабре 2023 года в Россию также начали поступать яйца из Азербайджана.

РФ с 1 января 2024 года на фоне резкого роста цен на яйца обнулила пошлину на их ввоз на полгода. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Как заявлял ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года.

Россельхознадзор Турция Москва
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