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Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Первые подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах в 2024 году, поступили в его избирательный штаб из всех 89 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

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"Сегодня в центральный штаб были доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей", - сказала Суворова "Интерфаксу" в среду.

В штаб ранее также были доставлены подписи из 77 регионов России. Таким образом, штаб принял первые партии подписей из всех регионов страны. Подсчет и проверка привезенных подписных листов продолжаются.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин
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