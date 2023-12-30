Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Владимир Путин Фото: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. подписей в настоящее время собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

"По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", - сказала Суворова "Интерфаксу".

По ее словам, в субботу в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января туда начнут привозить подписи другие регионы.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.