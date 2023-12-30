Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина
Владимир Путин
Фото: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. подписей в настоящее время собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

"По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", - сказала Суворова "Интерфаксу".

По ее словам, в субботу в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января туда начнут привозить подписи другие регионы.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемому в убийстве Легойды-старшего предъявлено обвинение

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%

Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 украинских дрона

Подозреваемый в убийстве Легойды-старшего задержан в Подмосковье

Четыре человека ранены, один погиб после обстрела ВСУ Белгородской области

Один человек погиб после атаки воздушных целей в Белгородской области

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });