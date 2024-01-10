Всю Чукотку планируют охватить качественным интернетом к 2026 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Чукотки принимают меры, чтобы к 2026 году обеспечить весь автономный округ хорошей связью и интернетом, сообщил президенту Владимиру Путину губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Будем к Якутии подключаться, и к 2026 году у нас будет интернет в той части, что позволит нам освободившиеся спутниковые ресурсы распределить и сделать хорошую связь с интернетом уже во всем Чукотском автономном округе", - сказал губернатор.

Он отметил, что высокоскоростной интернет есть в Анадыре с 2023 года.

"Поскольку вы говорили, что нужно развивать в целом на Чукотке интернет, то мы с министерством, с Шадаевым (глава Минцифры Максут Шадаев - ИФ) работали и близки уже к подписанию дорожной карты по развитию интернета в Билибинской агломерации", - доложил глава региона президенту.

За последние три года была проложена подводная волоконно-оптическая линия связи до Чукотки, на что из федерального бюджета было направлено более 7 млрд рублей.