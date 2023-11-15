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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Чукотка осталась без интернета из-за повреждения наземной части линии связи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Чукотка и часть Камчатки остались без доступа в интернет из-за повреждения наземной части магистральной линии связи на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний, сообщила пресс-служба "Ростелекома" на Дальнем Востоке.

"В настоящее время у жителей Камчатского края частично отсутствуют услуги доступа в интернет. Тем не менее, в регионе работает телефония, доступны экстренные службы и номер 112, работает сотовая связь "Ростелекома" и Теле2", - отмечается в сообщении.

Ремонтные бригады выехали на место повреждения.

На Чукотке у жителей Анадыря и Угольных Копей временно отсутствует доступ в интернет, интерактивное телевидение и наблюдаются сложности с сотовой связью.

"Это связано с повреждением наземной части магистральной линии связи на Камчатке, через которую проходит интернет-трафик в Чукотский АО", - уточняется в сообщении.

Ростелеком Чукотка Анадырь Камчатка Камчатский край
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