Чукотка осталась без интернета из-за повреждения наземной части линии связи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Чукотка и часть Камчатки остались без доступа в интернет из-за повреждения наземной части магистральной линии связи на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний, сообщила пресс-служба "Ростелекома" на Дальнем Востоке.

"В настоящее время у жителей Камчатского края частично отсутствуют услуги доступа в интернет. Тем не менее, в регионе работает телефония, доступны экстренные службы и номер 112, работает сотовая связь "Ростелекома" и Теле2", - отмечается в сообщении.

Ремонтные бригады выехали на место повреждения.

На Чукотке у жителей Анадыря и Угольных Копей временно отсутствует доступ в интернет, интерактивное телевидение и наблюдаются сложности с сотовой связью.

"Это связано с повреждением наземной части магистральной линии связи на Камчатке, через которую проходит интернет-трафик в Чукотский АО", - уточняется в сообщении.