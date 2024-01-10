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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Перевозки грузов по Севморпути в 2023 году составили 36,254 млн тонн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн, целевой показатель был превышен более чем на 250 тысяч тонн, сообщила госкорпорация "Росатом".

"Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря нашим партнерам - в первую очередь ПАО "НОВАТЭК", чей СПГ составляет больше половины грузопотока. Большую роль в увеличении объема перевозок сыграли также ПАО "Газпром нефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "ГМК "Норникель", которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление. В результате мы достигли плановой цифры 36 млн тонн еще до Нового года", - уточнил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Транзитные перевозки на СМП удалось не только вернуть к уровню 2021 года, но и обеспечить новый исторический максимум. В 2023 году перевозка транзита составит 2,129 млн тонн. Основным грузом была нефть: перевезено 1,5 млн тонн, порядка 350 тысяч тонн пришлось на железорудный концентрат, также "Газпром" отправил одно судно со сжиженным природным газом в объеме 70 тысяч тонн, и "ЭЛСИ Майнинг" тоже отправила одно судно с 70 тысячами тонн. Транзитный грузопоток является маркером востребованности Севморпути, поэтому его рост с точки зрения морского логистического бизнеса - важнейший результат", - отметил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По данным "Росатома", в 2023 году было выдано 1218 разрешений (в 2022 году - 1163) на плавание в акватории Северного морского пути, в том числе 115 иностранным компаниям (в 2022 году - 55). Транзитом по СМП прошло 80 рейсов (в 2022 году - 47). Дважды совершена проводка крупных судов безледового класса, которые прошли Севморпутем в августе и октябре: балкер Gingo и балкер Platos из порта Мурманска прошли по СМП в китайские порты Циндао и Далянь. Кроме того, в 2023 году выполнены три регулярных каботажных рейса по Северному морскому пути из северо-западной части России в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении.

Как сообщалось, общий объем перевозки грузов по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн.

Газпром нефть ЛУКОЙЛ Норникель Росатом СМП Владимир Панов Алексей Лихачев
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