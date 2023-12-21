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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

По Северному морскому пути с начала года перевезли рекордные 35 млн т грузов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Установлен новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

"По состоянию на 21 декабря зафиксирован новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в современной истории России - перевезено 35 млн тонн грузов (для сравнения, в 2022 году значение этого показателя составило 34,117 млн тонн)", - говорится в сообщении.

"В ночь с 20 на 21 декабря в порт Мурманск дизель-электроход "Талнах" ПАО "ГМК "Норильский никель" доставил 13 тыс. тонн груза. Именно они позволили достичь показателя 35 млн тонн", - поясняет ФГУП.

Сейчас два атомных ледокола работают по долгосрочным контрактам с "Норильским никелем" для оказания услуг по прокладке и поддержанию каналов в ледовом припае реки Енисей от Енисейского залива до порта Дудинка.

Всего по состоянию на 21 декабря атомоходы "Атомфлота" обеспечили 730 проводок судов. В 2022 году с 1 января по 21 декабря было осуществлено 653 проводки.

Атомфлот СМП
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