"Росатом" создал арктическую "дочку" для развития грузовых проектов на Севморпути

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" 22 декабря создал дочернюю компанию АО "Русатом Арктик", сообщается в данных ЕГРЮЛ. Как сказали "Интерфаксу" в Росатоме, предприятие займется развитием новых направлений бизнеса госкорпорации в Арктической зоне.

"Перед АО "Русатом Арктик" стоит задача по реализации арктических проектов, связанных с развитием грузовой базы Северного морского пути. Основными направлениями станут задачи по транспортному и логистическому обеспечению, по развитию минерально-сырьевых кластеров, энерго- и инфраструктурному обеспечению в целях формирования комплексных предложений для рынка, в том числе для оказания содействия развитию существующих и перспективных инвестиционных проектов", - отметили в госкорпорации.

"Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Севморпути и отвечает за организацию судоходства, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях.

Ожидается, что перевозка грузов по Севморпути в 2023 году достигнет рекордных 36,6 млн т. Грузопоток здесь делится на три вида. В первый входит отгрузка из Обской Губы и Енисейского залива. Второй включает каботажные грузы, необходимые для снабжения инвестпроектов в Арктике, а также северный завоз. Третий вид груза - транзит, к которому относятся суда с портами загрузки и отгрузки за пределами СМП.

Президент Владимир Путин поставил задачу нарастить грузооборот на маршруте до 80 млн тонн в 2024 году. За последние несколько лет был принят ряд важных государственных решений, способствующих активизации углеводородных проектов вдоль СМП, а также развитию инфраструктуры и флота на этом маршруте. В том числе - план развития Севморпути до 2035 года с общим объемом финансирования почти 1,8 трлн рублей.

В российском руководстве подчеркивали, что СМП, который на 30% короче маршрута через Суэцкий канал, может стать новой международной транспортной альтернативой, и что Россия готова к международному партнерству по развитию маршрута.

Границы СМП определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке.