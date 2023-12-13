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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Перевозка грузов по Севморпути в 2023 г. достигнет рекордных 36,6 млн т

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Перевозка грузов по Северному морскому пути в 2023 году достигнет рекордных 36,6 млн тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику.

Отвечая на вопрос, какие планы по перевозке грузов на СМП в 2024 году, он сказал: "Давайте я сначала отчитаюсь за 2023 год. В 2023 году будет рекордный объём перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 млн тонн. Это больше, чем планировалось".

Ранее спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал "Интерфаксу", что перевозка транзитных грузов в 2023 году достигла рекордных за всю историю маршрута 2,1 млн тонн, основным транзитным грузом впервые стала нефть.

Как сообщалось, общий объем перевозки грузов по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн.

Ранее президент РФ поставил задачу нарастить грузооборот на Севморпути до 80 млн тонн в 2024 году. За последние несколько лет был принят ряд важных государственных решений, способствующих активизации углеводородных проектов вдоль СМП, а также развитию инфраструктуры и флота на этом маршруте. В том числе - план развития Севморпути до 2035 года с общим объёмом финансирования почти 1,8 трлн рублей.

Границы СМП определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнёва на Чукотке.

Грузопоток на Севморпути имеет три вида. В первый входит отгрузка из Обской Губы и Енисейского залива. Второй включает каботажные грузы, необходимые для снабжения инвестпроектов в Арктике, а также северный завоз. Третий вид груза - транзит, к которому относятся суда с портами загрузки и отгрузки за пределами СМП.

Севморпуть Юрий Трутнев
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