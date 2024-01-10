ФАС завела дело на костромские птицефабрики, синхронно повысившие цены на яйца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Межрегиональное управление ФАС по Ярославской и Костромской областям возбудило дело против производителей куриных яиц в Костромской области, заподозрив их в нарушении закона о защите конкуренции, сообщила пресс-служба управления.

Изучив рынок, а также проанализировав представленные материалы прокуратуры Костромской области, управление выявило, что производители куриных яиц ЗАО "Птицефабрика Буйская", ЗАО "Галичское" по птицеводству", ЗАО "Птицефабрика Костромская", ЗАО "Птицеводческое хозяйство "Нерехтское", ЗАО "Птицефабрика Островская", ЗАО "Птицефабрика Сусанинская", ООО "Птицевод" синхронно повысили отпускные цены на свою продукцию в один и тот же временной промежуток.

Рост оптово-отпускных цен на куриные яйца в сентябре-декабре 2023 составил от 18,8% до 107%.

По данным антимонопольного ведомства, повышение цен произошло без объективных причин - при сохранении себестоимости, заработных плат работников, налогах и сборах, производственного оборудования.

"...начиная с сентября 2023 года и до настоящего времени последовательно увеличили отпускные цены на данный социально значимый продукт, что привело в итоге к его удорожанию и ажиотажному спросу на продукт со стороны населения", - говорится в сообщении.

В отношении птицефабрик возбуждено дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.11 закона о защите конкуренции, в части достигнутых между хозяйствующими субъектами договоренностей, направленных на поддержание необоснованно высоких потребительских цен. Компаниям грозят оборотные штрафы.