Азербайджан к 11 января поставил в РФ 1,5 млн штук яиц

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Азербайджан, начавший поставки яиц в РФ в декабре, к 11 января ввез уже 1,5 млн штук, сообщает Россельхознадзор.

В четверг через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" (Дагестан) была ввезена очередная партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук. "По прибытии груза на СВХ (склад временного хранения - ИФ) проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности", - говорится в официальной публикации.

Как сообщалось, в начале января в РФ начали поступать яйца и из Турции, всего ввезено 633,6 тыс. штук. Право на экспорт яиц в РФ имеет 21 турецкое предприятие. К поставкам подключилась и ОЗК, которая в понедельник ждет крупную партию турецких яиц, которая должна прибыть в порт Новороссийска.

Активизировала поставки и Белоруссия: с 1 по 9 января было ввезено 11,7 млн яиц против 6,3 млн штук за аналогичный период прошлого года.

В результате Минсельхоз зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляции этой динамики на потребительскую сеть.

РФ с 1 января 2024 года на фоне резкого роста цен на яйца обнулила на полгода пошлину на их ввоз. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Как заявлял ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года.