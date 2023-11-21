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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Шойгу заявил о необходимости апробации перспективных вооружений в зоне СВО

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные должны апробировать перспективное вооружение в зоне специальной военной операции, заявил на коллегии Минобороны руководитель ведомства Сергей Шойгу.

"В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов, - сказал он. - Необходимо продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции".

"Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз, - сообщил также министр. - Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности в пять раз".

Он напомнил, что основной целью гособоронзаказа в 2023 году было оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом.

"Важной задачей является строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп. В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц", - продолжил он.

По его словам, "современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции".

"Нанесено более 270-ти ракетных ударов, поражено свыше 330-ти объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", добавил министр.

Он также сообщил, что продолжается строительство кораблей ближней морской зоны.

"Их состав пополнили два многоцелевых корвета и малый ракетный корабль. До конца года планируется принять ещё три малых ракетных корабля и противоминный корабль", - сказал он.

Минобороны Сергей Шойгу Циркон ВМФ
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