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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Русский добровольческий корпус" (запрещен в РФ) добавлен в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ.

Националистическая организация стала 50-й в этом списке.

Решение о признании РДК террористической организацией вынес 2-й Западный окружной военный суд.

В конце ноября Второй западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы основателю "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денису Капустину, которому в России была вменена организация нападения на село в Брянской области в марте этого года, покушение на бизнесмена Константина Малофеева и государственная измена.

ФСБ РФ 2 марта 2023 года сообщила о проведении в приграничном районе Брянской области мероприятий по уничтожению вооруженных украинских радикалов. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинскими диверсантами был совершен обстрел автомобиля в Климовском районе.

6 марта в ФСБ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого собирались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным ведомства, организатором обоих преступлений был "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 года рождения".

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В России Капустин объявлен в международный розыск.

Русский добровольческий корпус" (РДК) ФСБ
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