Организатор нападения на село под Брянском заочно получил пожизненный срок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в Москве назначил пожизненное лишение свободы основателю "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денису Капустину, которому в России была вменена организация нападения на село в Брянской области в марте этого года, покушение на бизнесмена Константина Малофеева и государственная измена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно приговору, Капустин будет отбывать наказание в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе в четверг.

В суде пояснили, что процесс в отношении Капустина прошел в закрытом режиме.

Наказание Капустину будет исполняться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Согласно картотеке суда, Капустину, в частности, было предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и ряд других обвинений.

Как сообщалось, при заочном аресте Капустину также вменялось совершение террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

В ФСБ РФ 2 марта 2023 года сообщили о проведении в приграничном районе Брянской области мероприятий по уничтожению вооруженных украинских радикалов. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинскими диверсантами был совершен обстрел автомобиля в Климовском районе.

6 марта в ФСБ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого собирались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным ведомства, организатором обоих преступлений был "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 года рождения".

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В России Капустин объявлен в международный розыск.