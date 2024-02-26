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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Актер Кирилл Канахин заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о госизмене

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летного бывшего актера Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене за участие в "Русском добровольческом корпусе" (РДК; признан террористической организацией в РФ), сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Канахину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - заявили в суде в понедельник.

Канахин признан виновным в государственной измене в виде перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ).

Дело было рассмотрено в отсутствие осужденного, арестованного в России заочно и объявленного в международный розыск.

Как заявляли в прокуратуре Москвы, Канахин, будучи "сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации" и в августе 2022 года, находясь на территории Украины, вступил в РДК.

Согласно фабуле дела, с января по март 2023 года в составе РДК Канахин участвовал в боевых действиях в Херсонской области.

Кроме того, как установило следствие, Канахин был участником столкновений с Вооруженными силами РФ и нападений на приграничные села в Брянской и Белгородской области 2 марта и 22 мая прошлого года.

В 2023 году основатель РДК Денис Капустин был приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену и ряд других преступлений.

И Капустин, и Канахин внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Денис Капустин Кирилл Канахин
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