"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" о запрете вынесения решения третейского суда.

Как сообщается в картотеке арбитражных судов, иск подан 18 декабря в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" начал новый арбитраж против "Газпрома", требуя средства за услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объёме.

"Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" (одной из двух точек входа в ГТС страны), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна осуществляться, исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора на уровне 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати".

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Со своей стороны глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом". Это украинская компания отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.

"Газпром" неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно, и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер в своем заявлении в июле 2023 года.