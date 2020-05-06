Не отведав COVID, не познаешь и "цифру" - вирус ускоряет нефтяную цифровизацию. Обзор

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Из-за ограничений, введенных по всему миру вследствие COVID-19, большинство компаний в различных секторах экономики попали в тяжелое финансовое положение. Снижение спроса на товары и услуги неизбежно ведет к сокращению доходов. Часть компаний нашли выход, уйдя в online, другие пытаются сократить издержки, сохраняя процесс производства непрерывным. И как оказывается, из "ковидной" ситуации тоже можно получить некоторую выгоду.

Так, на прошлой неделе BP после публикации убытка за первый квартал и снижения котировок заявила, что видит цифровизацию движущей силой повышения эффективности. Компания намерена ускорить соответствующие процессы, чтобы обеспечить экономию затрат и создать прочную долгосрочную основу. И здесь BP не одна - российские компании тоже распробовали эту тему на вкус и за месяц самоизоляции и удаленной работы регулярно сообщали о новшествах в области цифровизации. Видимо, вирус активизировал соответствующие процессы.

"Газпром нефть" ставит на беспилотники

"Газпром нефти" потребовалось меньше месяца, чтобы обеспечить всех сотрудников офисной группы возможностью работать в дистанционном режиме. За несколько недель удалось решить многие задачи, на которые раньше требовались месяцы. Сейчас число пользователей, подключенных к системе удаленного доступа, составляет более 30 тыс. по всей группе компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти". Под новый формат работы адаптированы средства корпоративной коммуникации и телефонии.

В сфере производственных и управленческих процессов "Газпром нефть" в течение последних лет вела активный процесс цифровой трансформации своего бизнеса, и сейчас это позволяет компании гибко адаптироваться ко всем внешним вызовам, отмечают в НК. К примеру, на нефтеперерабатывающих заводах компании введены системы электронной бесконтактной передачи вахтовых смен, в цифровом режиме работают автоматические эстакады налива нефтепродуктов, что позволяет полностью исключить контакты водителей бензовозов с персоналом завода, растет и востребованность цифровых платформ "Газпром нефти" для дистанционной оплаты топлива.

Кроме того, Омский НПЗ компании намерен повысить эффективность работы комплекса каталитического риформинга благодаря внедрению комплексного цифрового управления производством, что позволит гибко реагировать на запросы рынка. Новая система, внедрение которой будет завершено в 2020 году, позволит в автоматическом режиме с помощью более четырех тысяч датчиков собирать и обрабатывать информацию обо всех параметрах работы комплекса, отслеживать изменения и не допускать возникновения нештатных ситуаций.

В сфере логистики компания стремится за счет цифровизации сократить сроки поставок, усилить контроль за процессами и оптимизировать затраты за счет повышения эффективности использования ресурсов. Одним из флагманских проектов НК в этой области является цифровая система управления арктической логистикой, которая позволила на 15% сократить удельные затраты на вывоз арктической нефти и сэкономила несколько миллиардов рублей.

Недавно компания на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО) провела испытания беспилотных грузовых автомобилей. Совместный проект "Газпром нефти" и "КамАЗа" подтвердил потенциал использования беспилотного транспорта для повышения безопасности грузоперевозок и оптимизации снабжения труднодоступных регионов, отметили копании.

Главное преимущество беспилотных транспортных средств - неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные "КАМАЗы" на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

Помимо этого, компания провела тестирование беспилотных электомобилей ГАЗель Next на Южно-Приобском месторождении в ХМАО. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций, начать ее использование на месторождениях региона планируется в 2021 году.

ХМАО - начало

В пресс-службе "Газпром нефти" также добавили, что действующие системы управления позволяют компании планировать оптимальный способ распределенной добычи, чтобы исключить риски консервации скважин. В частности, в трех дочерних обществах "Газпром нефти" в ХМАО-Югра и ЯНАО созданы центры управления добычей.

Так, в "Газпромнефть-Хантос" удалось синхронизировать работу более 1000 скважин Южной части Приобского месторождения в периодическом режиме так, чтобы наиболее эффективно использовать наземную инфраструктуру и насосное оборудование. А на Новопортовском месторождении "Газпромнефть-Ямала" специалисты смогли регулировать режимы работы скважин таким образом, чтобы добывать больше нефти при том же количестве газа и с учетом пропускной способности инфраструктуры.

Между тем, генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев считает, что цифровизация нефтедобывающей отрасли в ХМАО, который является основным производственным регионом российской нефтянки, пока находится на начальном этапе. "Цифра", созданная "Реновой", специализируется на решениях для цифровизации промышленности. В частности, в группу компаний входит "Геонафт", предоставляющий платформу для "умного бурения".

"Потенциальный эффект, который мы все ожидаем от трансформации - это ускорение всего процесса проектирования скважин и разработки месторождений минимум в 2 раза (сейчас на это уходит до 12-15 месяцев, с цифровизацией базовых процессов этот срок можно будет сократить до 6-7 месяцев). Не меньшую важность играет создание интегрированной онлайн-платформы для удаленного сопровождения бурения и оперативного принятия решений с привлечением машинного обучения и интеллектуальных помощников", - сказал Богачев "Интерфаксу".

"В дальней перспективе мы говорим о создании цифровых двойников буровых площадок, наземного оборудования и скважин, цифровой модели месторождения - все это позволит более эффективно управлять работой действующего фонда скважин, в том числе минимизируя присутствие человека в сложных условиях (управление буровой и процессом бурения, эксплуатацией скважин удаленно, сидя в комфортном офисе)", - добавил гендиректор "Цифры".

По его словам, для региона, в первую очередь, эффект будет заключаться в ускорении производств и снижении их себестоимости - конкурентные преимущества на международном рынке. Во вторую очередь, развитие цифровизации позволит увеличить скорость и повысить качество восполнения ресурсной базы, а значит обеспечить стабильность добычи и соответственно экономики. В-третьих, создание цифрового кластера привлечет инвестиции и стимулирует развитие по-настоящему инновационной и научной деятельности, создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые поступления.

Комплексный подход "Геонафта", который внедряется с 2016 года, позволил минимизировать технологические риски при строительстве скважины и стимуляции пласта, увеличить длину горизонтальной части и повысить эффективность проводки скважины по пласту. Богачев уточнил, что по геонавигации в среднем по региону увеличилась эффективность проводки скважины по пласту-коллектору с 65% до 80-85%.

По геомеханике снизился суммарный НПВ (процент непроизводительного времени) при бурении и строительстве скважин на 30% (минимизация рисков геологических осложнений до 100%), ускорилось строительство скважин на 7%. В части разработки месторождений длина горизонтальных скважин увеличилась на 30%, риски ГРП/МГРП минимизированы до 100%. Генеральный директор "Цифры" сообщил, что в 2020 году компания сделает фокус на цифровую трансформацию в бурении. "Работа ведется с "НОВАТЭКом", "Газпром нефтью", "ЛУКОЙЛом", - добавил он.

Нечеловеческая прокачка

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Транснефти", на которую приходится перекачка около 80% российского "черного золота", благодаря высокой степени автоматизации технологических процессов транспортировка нефти и нефтепродуктов, работа магистральных трубопроводов в условиях противоэпидемиологических ограничений обеспечивается в штатном режиме.

"Работа перекачивающих станций осуществляется без участия человека, при этом оператор контролирует технологический процесс и информирует производственные службы о необходимости выполнения ремонтных работ. Функционирование основного и вспомогательного технологического оборудования обеспечивается системами автоматики, установленными на площадочных объектах", - уточнили в монополии.

Управление магистральными трубопроводами ведется из диспетчерских пунктов, получающих информацию с насосных станций и с линейной части. Пункты оснащены автоматизированными диспетчерскими системами, которые детально отображают ход технологического процесса по всему магистральному трубопроводу.

Благодаря этому специалисты могут дистанционно управлять работой насосных станций и линейными задвижками на трубопроводах. В случае нештатной ситуации автоматизированная диспетчерская система переведет трубопровод в безопасное состояние без участия диспетчера, подчеркнули в компании.

Полная информация о работе трубопроводов также передается в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть" в Москве. "На финишную прямую вышел процесс внедрения единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ) трубопроводной системой. Изменится структура диспетчерских пунктов, обновятся аппаратная и программная платформы, уровень автоматизации еще более повысится. Реализация программы внедрения ЕСДУ еще более снизит риски возникновения нештатных ситуаций и позволит эффективнее управлять транспортировкой нефти и нефтепродуктов. К концу 2022 года компания полностью обновит и перестроит систему диспетчерского контроля и управления трубопроводным транспортом", - отметили в монополии.

"На сегодняшний день "Транснефть" не имеет каких-либо сложностей, связанных с применением новых технологий и переводом персонала на дистанционный режим работы. Компания использует технологии защищенного терминального доступа в корпоративную сеть для обеспечения удобного и эффективного взаимодействия сотрудников, переведенных на работу в удаленном режиме. Кроме того, с использованием корпоративных средств коммуникаций организуются сеансы защищенной видео- и телефонной связи для коллективной работы сотрудников компании и внешних контрагентов", - сообщили в ПАО.

В конце апреля АО "Транснефть-Западная Сибирь" первым среди всех подразделений компании ввело в эксплуатацию Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), которая позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти и нефтепродуктов.

Система в режиме реального времени передает информацию сотрудникам приемо-сдаточных пунктов перекачивающих станций предприятия и в головную компанию, она также позволила отказаться от ведения бумажных журналов при контроле сроков хранения лабораторных реактивов и растворов и, соответственно, сократить временные затраты лаборантов на мониторинг остатков материально-технических ресурсов.

"Транснефть-Балтика" начала тестирование системы дистанционного контроля безопасности, которая способна анализировать техническое состояние объектов: собирать данные с установленных на них датчиков контроля, обрабатывать информацию с формированием заключения о режимах эксплуатации, наличии возможных отклонений и нештатных ситуаций. Она также может прогнозировать риск аварий и инцидентов и ранжировать их в соответствии со значимостью последствий для безопасности людей.

А "Транснефть-Западная Сибирь" приступила к эксплуатации нового программного комплекса, позволяющего автоматизировать расчеты по оценке технического состояния магистральных трубопроводов. Ведь точное определение допустимого рабочего давления имеет ключевое значение для надежной эксплуатации магистральных трубопроводов, резервуарных парков и перекачивающих станций.

Huawei "Татнефти" в помощь

Системы хранения данных (СХД), используемых для поддержки принятия управленческих решений, должны обладать отказоустойчивостью, скоростью и масштабируемостью. В связи с этим "Татнефть" при поддержке китайской Huawei модернизировала хранилище критических данных, внедрив систему нового поколения Huawei OceanStor Dorado V6 в рамках модернизации Центра обработки данных (ЦОД) компании. Среди основных требований "Татнефти" к системе была и возможность дополнительной защиты инвестиций в долгосрочной перспективе.

Проект позволил значительно повысить быстродействие корпоративных информационных систем "Татнефти". "Внедрение all-flash массива на базе системы хранения данных Huawei OceanStor Dorado V6 увеличивает быстродействие корпоративных систем, повышается производительность массива при работе со всем объемом данных от 2-х до 5-ти раз за счет его переноса на твердотельные накопители. Так же внедренная система позволяет в несколько раз ускорить резервное копирование данных за счет глубокой интеграции СХД с системой резервного копирования в ЦОД", - отмечала "Татнефть".

Важной особенностью OceanStor Dorado V6 является то, что все компоненты разработаны Huawei, и массив не содержит технологий или компонентов других производителей.

Huawei OceanStor Dorado V6 демонстрирует производительность до 20 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS) в сочетании с высокой степенью отказоустойчивости.

Вперед к эволюции

Цифровизация помимо оптимизации организационных процессов позволяет сократить время и сроки запуска проектов, строительно-монтажных работ, проводить оперативный анализ и расчет оптимальных сценариев развития. Так, в числе ожидаемых эффектов, "Газпром нефть" рассчитывает, что к 2030 году сможет в 2 раза сократить период получения первой нефти с месторождений и на 40% ускорить реализацию крупных проектов добычи, сообщили агентству в пресс-службе НК.

Компания сформировала и реализует базовые программы цифровой трансформации, которые будут дополняться в соответствии с потребностями бизнеса. Результатом их выхода на проектную мощность будет достижение заявленного экономического эффекта в 3-5 % EBITDA ежегодно, начиная с 2022 года.

По словам Дениса Сугаипова из ООО "Газпром инвест", мировые лидеры за счет цифровизации повышают эффективность проектов и по срокам, и по бюджету: в среднем отклонения с точки зрения потраченных средств в отрасли по мировой практике составляют 43% в сторону увеличения, а у компаний, которые применяют цифровизацию, этот показатель находится в районе 21%. По срокам стандартное отклонение от плана - 55%, а цифровые методы снижают его до 27%. То есть эффективность реализации проектов увеличивается больше чем в два раза.

"При этом у нас точно нет цели заменять людей компьютерами. Мы просто хотим, чтобы действующая система эволюционировала", - отметил он в интервью корпоративной газете.