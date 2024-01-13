Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс. кв. м

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на складе в Пушкинском районе Петербурга, сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

"В 10:55 локализация (...) проводится дальнейшее тушение пожара", - говорится в сообщении.

Огонь охватил 70 тыс. кв. метров, отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Утром в субботу в Пушкинском районе Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, 153 размером 350 на 320 метров и высотой 20 метров. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен максимальный - пятый - ранг сложности.

К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещает возвратить деньги покупателям за утраченные заказы. "Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сообщили в компании.