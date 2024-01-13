МЧС не допустило распространения огня на весь склад Wildberries в Петербурге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожарные предотвратили распространение огня на всю площадь склада в Пушкинском районе Петербурга, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Шушарах (Пушкинский район Петербурга) начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещает вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.