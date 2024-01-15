Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендованы к принятию в I чтении

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы в понедельник рекомендовал к первому чтению законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы - трансляции в интернете противоправных деяний с демонстрацией жестокости.

"Есть замечания у правительства к проекту об административной ответственности. Мы будем над этим работать. Но, вместе с тем, понимаем, что важно поддержать концепцию инициатив", - сказала первый зампред комитета Ирина Панькина.

Законопроектами предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; соцсети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций; факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК РФ (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию в приоритетном порядке. "Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Данные законопроекты были внесены в Госдуму в декабре 2023 года.