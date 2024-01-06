Глава Минэнерго поручил разработать план повышения надежности подстанций Москвы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ подстанции 500 кВ "Бескудниково", где 4 января произошло возгорание, в результате которого часть потребителей Северо-восточного округа Москвы оставалась без электроснабжения, сообщает Минэнерго РФ.

"Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции "Бескудниково", так и других подстанций 500 кВ московской энергосистемы", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте министерства.

Отмечается, что "на текущий момент оборудование 10 кВ находится в работе, всем потребителям восстановлено электроснабжение в максимально короткие сроки".

"В проведении восстановительных работ на подстанции наряду с федеральными энергетиками, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, принимали участие специалисты столичных служб городского хозяйства", - говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что на площадке трансформаторной подстанции Шульгинов провел рабочее совещание, в котором приняли участие представители ПАО "Россети", СО ЕЭС, а также, по указанию Собянина, заммэра Москвы Петр Бирюков.

4 января в комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, из-за которого несколько десятков домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково перевели на резервную схему энергоснабжения.

5 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последствия аварии на электроподстанции "Россетей" "Бескудниково" на северо-востоке Москвы устранены. "Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал Собянин в своем телеграм-канале.