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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Власти Херсонской области сообщили о восстановлении энергоснабжения

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергоснабжение восстановлено в Херсонской области в ночь на вторник после аварии, сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой... На эту минуту работа над устранением аварии завершена", - написал он в своем телеграм-канале.

Алексеенко напомнил, что ранее от энергоснабжения были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области.

Как сообщалось, перебои также наблюдались в Запорожской области, в частности в Энергодаре. Причиной власти называли обледенение проводов.

Херсонская область Андрей Алексеенко
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