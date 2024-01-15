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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Заявки на поставки в Россию курятины по беспошлинной квоте выросли до 402 т

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем заявок на поставки в Россию мяса кур в рамках беспошлинной квоты увеличился до 402 тонн, сообщается в материалах Минсельхоза.

На 12 января этот показатель составлял 225,98 тонны.

Правительство России в конце декабря утвердило решение о беспошлинном ввозе в 2024 году 140 тысяч тонн мяса кур. Речь идет о поставках замороженного обваленного мяса кур и необваленных грудок и кусков из них (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). Эта продукция предназначается для использования в производстве мясной продукции.

Правительство поручило Минсельхозу выдавать документы для ввоза такой продукции и подтверждать ее целевое использование. Кроме того, министерство должно размещать на своем сайте данные об остатках квоты.

Минсельхоз ЕАЭС Правительство
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