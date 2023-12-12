Совет ЕЭК одобрил квоту на беспошлинный ввоз мяса кур в 2024 г. в объеме 140 тыс. т для РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник одобрил для России и Белоруссии тарифную льготу в виде освобождения от таможенной пошлины импорта замороженного мяса домашних кур, предназначенного для использования в производстве мясной продукции.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота установлена на 2024 год в размере не более 140 тыс. тонн, для Белоруссии – до 10,9 тыс. тонн.

Решение затрагивает продукцию под кодами 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Тарифная льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимого товара.

Ранее в ноябре подкомиссия правительства РФ по таможенно-тарифному регулированию одобрила введение квоты на беспошлинный ввоз в 2024 году мяса кур в объеме 160 тыс. тонн, соответствующая инициатива была направлена российской стороной в ЕЭК. Отмечалось, что речь идет о замороженном мясе кур обваленном, а также о необваленных грудках и кусках из них (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). В настоящее время продукция под этими кодами облагается пошлиной в 80%.

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении торгового блока комиссии, льгота носит временный характер. "Параллельно правительствами стран ЕАЭС будут осуществляться шаги по наращиванию внутреннего производства курятины", - сказал он.

Сейчас в ЕАЭС сохраняется неудовлетворенный спрос на эту продукцию. "Мясо птицы потребляется населением, в том числе в продуктах переработки (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и др.), и является крайне востребованным. Однако несмотря на рост объемов производства мясного сырья и продуктов переработки, на внутреннем рынке сохраняется неудовлетворенный спрос", - сообщил чиновник, отметив, что стимулирование импорта позволит сбалансировать внутренний рынок куриного мяса и обеспечить рост предложения в краткосрочной перспективе.