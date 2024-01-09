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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Поступили первые заявки на поставки в РФ курятины в рамках беспошлинной квоты

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Первые заявки на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты поступили в Минсельхоз России.

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Согласно материалам ведомства, объем принятых на рассмотрение заявок составляет 43,2 тонны.

Как сообщалось, правительство РФ в конце декабря утвердило решение о беспошлинном ввозе в 2024 году 140 тыс. тонн мяса кур для увеличения предложения мясной продукции на рынке и сдерживания роста цен на нее. Речь идет о поставках замороженного обваленного мяса кур и необваленных грудок и кусков из них (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенных для производства мясной продукции.

Правительство поручило Минсельхозу выдавать документы для ввоза такой продукции и подтверждать ее целевое использование. Кроме того, министерство должно размещать на своем сайте данные об остатках квоты.

Минсельхоз
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