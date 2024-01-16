Ребенок пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского дрона пострадал ребенок.
"Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.
Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, отметил Гусев. Поквартирный обход продолжается.
Ранее во вторник губернатор сообщил об уничтожении системой ПВО украинских беспилотников.