Песков переадресовал правительству вопрос о возможном запрете экспорта бензина

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле не стали сообщать, рассматривается ли возможность введения запрета на экспорт бензина, адресовав вопрос правительству.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге спросили, действительно ли правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина после инцидента на одной из установок на нижегородском НПЗ "ЛУКОЙЛа".

"Вы же можете позвонить в правительство и спросить. Опять же, это просто некорректно будет, если мы это будем комментировать. Это все-таки "хлеб" правительства", - ответил Песков.

15 января несколько источников "Интерфакса" сообщили, что правительство рассматривает возможность запретить экспорт бензина из-за остановки одной из установок на НПЗ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" "ЛУКОЙЛа" (ранее НОРСИ). Ранее в тот же день Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга на НОРСИ произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

"Участники штаба подчеркнули, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", - сообщило министерство.

По словам источников "Интерфакса", "ЛУКОЙЛ" попросил у Минэнерго скорректировать график производства нефтепродуктов компанией, а также объемы биржевых продаж. Другие нефтяные компании "ЛУКОЙЛ" попросил помочь с поставками до 200 тысяч тонн Аи-95 в январе и феврале. При этом сам "ЛУКОЙЛ" уже прекратил экспорт бензинов с тем, чтобы направить объемы на внутренний рынок, говорили источники.

Кроме того, собеседники агентства рассказывали, что в Минэнерго допускают запрет экспорта бензинов при необходимости. Один из источников говорил, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов. Другой источник уточнял, что инструментарий по недопущению дефицита бензина на внутреннем рынке пока обсуждается.