Минпромторг уверен в возможности изготовить необходимое для НОРСИ оборудование

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские машиностроительные предприятия в состоянии изготовить оборудование, аналогичное тому, которое вышло из строя на Нижегородском НПЗ "ЛУКОЙЛа", уверены в Министерстве промышленности и торговли.

"Уже сегодня российская машиностроительная отрасль доказала свою готовность предложить решения, не уступающие импортным аналогам", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В частности, аналогичное оборудование, которое вышло из строя на объекте ПАО "ЛУКОЙЛ", изготавливается российскими машиностроительными предприятиями (например, Невским заводом им. Ленина (СПб)) и активно используется другими компаниями на таких же технологических установках", - уточнили в Минпромторге.

"Это в очередной раз доказывает, что приоритет должен отдаваться отечественным производителям, гарантирующим, в том числе, и постпродажное обслуживание и сервис", - подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе также напомнили, что с целью повышения эффективности взаимодействия всех участников нефтегазового рынка - нефтегазодобывающих компаний, производителей оборудования и федеральных министерств - под руководством двух вице-премьеров создан коллегиальный орган - Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования, сформированный в рамках правительственной комиссии по импортозамещению. Корсовет определяет приоритетные технологические направления и исполнителей, ответственных за их дальнейшее реализацию, и обеспечивает привлечение государственных и частных средств для реализации проектов импортозамещения. Согласно решению, принятому на одном из заседаний совета, в настоящее время Минпромторг совместно с Минэнерго и нефтегазовыми компаниями составляет перечень потребностей в запасных частях и комплектующих для объектов топливно-энергетического комплекса с целью дальнейшего подбора аналогов и формирования плана-графика разработки соответствующих ЗИПов.

В качестве временной меры, позволяющей эксплуатирующим организациям нефтегазовых компаний сформировать необходимый запас запчастей и комплектующих, выступает утвержденный правительством РФ механизм "параллельного импорта", добавили в министерстве. "Несмотря на это, очевидна необходимость формирования отечественных решений, в связи с чем в 2022 году создан механизм поддержки проектов по "обратному инжинирингу", позволяющий при государственной поддержке обеспечить оперативное замещение критических импортных комплектующих", - продолжили в Минпромторге. Параллельно ведомства вместе с нефтегазовыми компаниями прорабатывают возможность гармонизации законодательства в целях обеспечения нормативного правового закрепления условий, при которых будет возможно использование неоригинальных запасных частей при условии прохождения ими входного контроля эксплуатирующей организации и наличии ограничений, установленных руководствами (инструкциями) производителей, сообщили в министерстве.

"ЛУКОЙЛ" 12 января сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. При этом компания не сообщила, о какой установке идет речь, причины ее вывода из эксплуатации, когда она была остановлена и на какой срок.

В конце декабря компания уведомляла о ликвидации пожара на одной из технологических установок на этом же НПЗ, но подчеркивала, что влияния на производственную деятельность этот инцидент, причины которого не уточнялись, не оказал.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (ранее "НОРСИ") - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.