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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

СКР обвинил еще одного адвоката Навального в участии в экстремистском сообществе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил обвинение по делу об экстремистском сообществе еще одному защитнику Алексея Навального - адвокату Ольге Михайловой.

"Мне предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального", - сказала "Интерфаксу" сама адвокат.

Михайлова отметила, что всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях.

В настоящее время адвокат находится за пределами России и пока не намерена возвращаться, так как считает, что "на свободе будет полезнее, чем в колонии".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы три адвоката Навального - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин.

Всем адвокатам вменяется участие в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает как штраф в размере от 300 до 600 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Навальный осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупции" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). В настоящее время отбывает наказание в 19 лет колонии особого режима.

СКР Алексей Навальный Ольга Михайлова
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