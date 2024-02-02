Адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск в РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск одного из защитников Алексея Навального - адвоката Ольгу Михайлову.

Карточка с данными Михайловой опубликована в базе розыска министерства в пятницу. Отмечается, что Михайлова разыскивается по статье УК РФ.

Ранее в январе Следственный комитет заочно предъявил Михайловой обвинение по делу об экстремистском сообществе. "Мне предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального", - сказала адвокат "Интерфаксу".

Михайлова отметила, что всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях. В настоящее время адвокат находится за пределами России и пока не намерена возвращаться, так как считает, что "на свободе будет полезнее, чем в колонии".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы три адвоката Навального - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. В ноябре того же года Росфинмониторинг внес всех троих в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Всем адвокатам вменяется участие в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК РФ). Наказание по данному обвинение предусматривает как штраф в размере от 300 до 600 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Навальный осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупции" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). В настоящее время отбывает наказание в 19 лет колонии особого режима.