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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией региона в среду.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Информацию об уничтожении дрона над Белгородской областью подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что это произошло около 10:00.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область Украина
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