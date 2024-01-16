Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 13%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 8 по 14 января увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в штабе.

За прошедшую неделю умерли 150 человек с выявленным COVID-19. В больницы попали 3 746 человек с заражением коронавирусом, что на 21,4% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций выросло в 54 регионах, в том числе в 25 регионах рост превышал средний по России.

С 1 по 7 января заболеваемость снизилась на 56,4%, было зарегистрировано 123 умерших.

В Москве с 8 по 14 января выявили 4 272 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт "Объясняем.РФ" в разделе "Стопкоронавирус". За эту неделю в городе госпитализировали 548 человек с COVID-19, умерли 22 заболевших.

С 1 по 7 января, в Москве было выявлено 3 649 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших увеличилось на 623, или на 17%.