Глава Башкирии заявил, что не будет терпеть попытки расшатать ситуацию в регионе

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Руководитель Башкирии Радий Хабиров заявил, что не намерен терпеть попытки расшатать внутреннюю политическую ситуацию в республике.

"С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие - по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг", - написал он в своем телеграм-канале.

Комментируя приговор Фаилю Алчинову, глава республики отметил, что "это тяжелый приговор - 4 года колонии общего режима".

"Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России", - отметил Хабиров.

При этом, добавил глава региона, "где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей".

В свою очередь спикер республиканского парламента (Курултая) Константин Толкачев отметил, что "сбор людей у здания суда в Баймаке вызвал настоящее бурление, прежде всего, у тех, кто покинул Россию и сейчас пытается очернить нашу страну и ее народ".

"Сегодня они активизировались с новой силой в информационном поле в надежде расшатать ситуацию в нашей республике. Убежден, что не нужно играть им на руку (...) Мы живем в правовом государстве и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться", - приводятся слова Толкачева в сообщении, распространенном его пресс-службой.

Ситуация в Башкирии

17 января Баймакский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю Алчинову по делу о возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ). Планировалось, что суд огласит решение 15 января, но заседание было перенесено. Обвиняемому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.

16 января Росфинмониторинг внес Алчинова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее в социальных сетях были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у здания суда во время заседания с целью освобождения Алчинова от уголовной ответственности. 15 января, в день предполагаемого оглашения приговора, на площади перед зданием суда прошла акция, по итогам которой шесть ее участников были привлечены к административной ответственности: Кировский районный суд Уфы назначил им наказание в виде административного ареста на 10 и 13 суток. Постановления в законную силу не вступили.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике в связи "массовыми беспорядками, сопровождавшимися насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия", в ходе которых "пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", возбудил уголовное дело по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.