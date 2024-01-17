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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Дело о массовых беспорядках возбуждено из-за протестов в Башкирии

Дело о массовых беспорядках возбуждено из-за протестов в Башкирии
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках в связи с событиями в городе Баймак, в результате которых пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, ранее в социальных сетях были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) с целью освобождения его от уголовной ответственности.

"В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

В настоящее время следователи совместно с полицией устанавливают причастных к совершенным преступлениям.

Как сообщалось, в среду Баймакский районный суд Башкирии вынес Алчинову приговор по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее активист Алчинов привлекался к ответственности за участие в акциях на шихане Куштау, когда принятое властями в 2018 году решение о разработке горы вызвало общественные протесты.

Баймак СКР Башкирия
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