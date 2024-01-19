Девять участников уличной акции в Баймаке получили от 8 до 15 суток ареста

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Баймакский районный суд назначил административный арест девяти участникам несанкционированной акции, которая прошла в Баймаке 17 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Все они признаны виновными по ч.1 ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и получили от восьми до 15 суток ареста.

17 января Баймакский райсуд приговорил к четырем годам колонии местного жителя Фаиля Алчинова по делу о возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК). Планировалось, что суд огласит решение 15 января, но заседание было перенесено. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.

15 января, в день предполагаемого оглашения приговора, на площади перед зданием суда прошла акция, после которой шесть ее участников были привлечены к административной ответственности: Кировский районный суд Уфы назначил им наказание в виде административного ареста на 10 и 13 суток. Постановления в законную силу не вступили.

16 января Росфинмониторинг внес Алчинова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее в соцсетях появились призывы выйти на протестные акции у здания суда во время заседания, чтобы освободить Алчинова от уголовной ответственности.

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по республике в связи "массовыми беспорядками, сопровождавшимися насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия", в ходе которых "пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", возбудил уголовное дело по ст.212 (массовые беспорядки) и ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).