Сбербанк за год спас от кибермошенников почти 300 млрд рублей клиентов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сбербанк за 2023 год предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд рублей средств клиентов, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"В 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6% - это лучший показатель среди такого рода систем в мире", - отметил он.

По его словам, также в 2023 году Сбербанк отразил 124 DDoS-атаки, с начала специальной военной операции - 600 атак.

"Что касается нового 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно, но при этом серьезных атак мы пока не фиксируем. Все они по-прежнему отражаются в штатном режиме", - заявил зампред.

Он не ожидает снижения активности киберпреступников в 2024 году.

"Вслед за повышением уровня квалификации и координации злоумышленников в этом году будет расти сложность проводимых атак. Кроме того, очевидный тренд последнего времени - атаки на цепочки поставок. Злоумышленники не могут добиться успеха, атакуя Сбербанк "в лоб", поэтому мы видим все более частые попытки атак на компании группы Сбера и наших партнеров", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что также продолжается телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии. "С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал зампред.