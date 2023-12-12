ЦБ РФ выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ выявил новую схему мошенничества, по которой злоумышленники звонят клиентам банков и говорят о необходимости проверки подлинности купюр (в том числе новой банкноты в 5000 рублей) через специальное приложение, говорится в сообщении регулятора.

Приложение, которое мошенники предлагают установить, называется "Банкноты Банка России". Оно имитирует официальное приложение ЦБ, но под его видом дается ссылка на мошенническую программу.

После установки приложения преступники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. А затем похищают деньги со всех счетов жертвы.

"Приложение "Банкноты Банка России" действительно существует - оно доступно на официальном сайте Банка России. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России - где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет", - отмечает регулятор в своем официальном telegram-канале.

Кроме этого, мошенники под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на "новые", но при этом отдают фальшивые купюры.

ЦБ рекомендует в таких ситуациях игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, а также ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

"Фактически вы можете себе на телефон поставить приложение с программой удаленного доступа, тем самым предоставив мошенникам возможность управлять вашим телефоном, управлять вашими банковскими приложениями и совершать от вашего имени операции, фактически похищая ваши денежные средства", - отметил начальник управления департамента информационной безопасности ЦБ Алексей Голенищев в telegram-канале регулятора.

По любым банковским вопросам ЦБ советует обращаться в свой банк.