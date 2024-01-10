Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦБ РФ предупредил о мошеннических схемах по разблокировке активов инвесторов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России выявил мошеннические схемы, связанные с заблокированными за рубежом активами граждан.

Объявления мошенников с предложениями решить эту проблему массово распространяются в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронной почте, говорится в сообщении ЦБ.

Для разблокировки предлагается перевести на счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Мошенники обещают, что граждане смогут вернуть деньги в двойном размере.

ЦБ рекомендует инвесторам быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте регулятора, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

Расписки Fix Price подорожали на 5,2% на дивидендных новостях

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

Brent подорожала до $77,09 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });