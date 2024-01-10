ЦБ РФ предупредил о мошеннических схемах по разблокировке активов инвесторов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России выявил мошеннические схемы, связанные с заблокированными за рубежом активами граждан.

Объявления мошенников с предложениями решить эту проблему массово распространяются в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронной почте, говорится в сообщении ЦБ.

Для разблокировки предлагается перевести на счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Мошенники обещают, что граждане смогут вернуть деньги в двойном размере.

ЦБ рекомендует инвесторам быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте регулятора, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.