Сбербанк в 2023 году предотвратил кражу около 200 млрд руб. средств клиентов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году предотвратил кражу мошенниками примерно 200 млрд рублей средств клиентов, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Поэтому банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы искусственного интеллекта для того, чтобы делать детекцию (обнаружение уязвимостей - ИФ)", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным ЦБ, в 2022 году мошенникам удалось украсть у клиентов банков более 14 млрд руб. При этом наиболее популярным способом оставалась социальная инженерия (50,4%), когда граждане самостоятельно переводили средства злоумышленникам или раскрывали банковские данные.

"Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% - это случаи предотвращения мошенничества, даже когда человек сам принял решение отдать деньги", - сказал глава банка.

По его словам, одной из наиболее популярных схем остается фишинг. Когда мошенники взламывают аккаунты людей в социальных сетях и от их имени просят перейти по ссылке, якобы проголосовать за ребенка на каком-то конкурсе. При этом переход по такой ссылке может привести к краже банковских данных. Еще один из методов воздействия злоумышленников - запугивание, когда деньги вымогаются под видом помощи для пострадавшего родственника жертвы. Третья популярная схема - звонки от сотрудников правоохранительных органов.

"Мошенники сегодня используют настолько изощренные методы для обмана людей, что зачастую человек не может устоять перед этим. Поэтому мы считаем, что наша миссия, в том числе, помочь человеку преодолеть самых изощренных мошенников, не отдав им деньги", - сказал Греф.