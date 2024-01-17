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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ВC РФ нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что нанесен удар по базе иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

В сообщении министерства говорится, что вечером 16 января нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, в основном там находились французские наёмники.

"В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, уничтожены более 60 наемников, еще свыше 20 доставлены в медучреждения.

Харьков ВСУ Минобороны
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