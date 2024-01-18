В российский МИД вызвали французского посла

Вид на здание МИД РФ в Москве Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД России, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В связи с уничтожением вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", - сообщила она журналистам.

17 января об ударе по пункту дислокации иностранцев в Харькове сообщило Минобороны России. По данным военного ведомства, уничтожены более 60 наемников, еще свыше 20 доставлены в медучреждения. Минобороны РФ не сообщало гражданство иностранцев.