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Правительство РФ выделило еще 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило еще 10 млрд рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, доходы которых ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов", - говорится в сообщении.

За счет субсидий аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию новых рабочих мест на селе, отмечается в пресс-релизе.

В 2023 году из федерального бюджета на поддержку производителей зерновых культур было направлено 20 млрд рублей. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда правительства. Вопрос о выделении этих средств был рассмотрен и одобрен на заседании кабинета министров 30 ноября.

Михаил Мишустин
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