В России планируют создать цифровой профиль мигранта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цифровой профиль иностранного гражданина, въезжающего в Россию, должен быть создан к 10 декабря 2024 года. К этому же сроку должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в РФ через московские аэропорты.

Соответствующие пункты содержатся в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

В плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам и посвящены, в частности, порядку въезда иностранцев на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

Особое внимание в плане уделено работе по цифровизации услуг для людей, которые хотят жить и работать в России.

В частности, в плане прописаны мероприятия по созданию цифрового профиля иностранного гражданина, что позволит обеспечить достоверное подтверждение личности иностранца, прибывающего в страну. Для этого планируется объединить сведения миграционного учета, содержащиеся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину. Такую работу должны провести Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки.

К этому же сроку, согласно плану, должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты. В ходе эксперимента будет апробирован процесс аутентификации иностранцев с использованием персональных данных, размещенных в Единой биометрической системе. Эксперимент также предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан. Этим будут заниматься правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти.

Кроме того, план предусматривает подготовку предложений по усилению ответственности за нарушение иностранцами российского законодательства. Эти предложения должны подготовить МВД и ФСБ и представить их в правительство в марте 2024 года, говорится в плане.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы была утверждена указом президента в 2018 году. В 2023 году по решению президента она была актуализирована.