Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

В России планируют создать цифровой профиль мигранта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цифровой профиль иностранного гражданина, въезжающего в Россию, должен быть создан к 10 декабря 2024 года. К этому же сроку должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в РФ через московские аэропорты.

Соответствующие пункты содержатся в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

В плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам и посвящены, в частности, порядку въезда иностранцев на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

В РоссииВ России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантовЧитать подробнее

Особое внимание в плане уделено работе по цифровизации услуг для людей, которые хотят жить и работать в России.

В частности, в плане прописаны мероприятия по созданию цифрового профиля иностранного гражданина, что позволит обеспечить достоверное подтверждение личности иностранца, прибывающего в страну. Для этого планируется объединить сведения миграционного учета, содержащиеся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину. Такую работу должны провести Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки.

К этому же сроку, согласно плану, должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты. В ходе эксперимента будет апробирован процесс аутентификации иностранцев с использованием персональных данных, размещенных в Единой биометрической системе. Эксперимент также предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан. Этим будут заниматься правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти.

Кроме того, план предусматривает подготовку предложений по усилению ответственности за нарушение иностранцами российского законодательства. Эти предложения должны подготовить МВД и ФСБ и представить их в правительство в марте 2024 года, говорится в плане.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы была утверждена указом президента в 2018 году. В 2023 году по решению президента она была актуализирована.

ФСБ МВД РФ Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

В Росздравнадзоре прокомментировали трудности с лицензиями на обслуживание приборов

Убийство Владлена Татарского

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

В Кремле не считают события в Башкирии массовыми беспорядками

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера
Убийство Владлена Татарского

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });