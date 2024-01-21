Шесть районов Белгородской области обстреляли ВСУ за минувшие сутки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка - 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка - один гранатометный выстрел, по МАПП "Нехотеевка" - 3 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор - с помощью одного БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе обстрелам из миномета, гранатомета и пулемета подверглась окраина хутора Лозовая Рудка, обошлось без последствий.

В Волоконовском районе был выпущен неустановленный боеприпас по селу Тишанка. Повреждена стена в одном частном жилом домовладении, никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе два дрона-камикадзе атаковали окраину села Новостроевка-Вторая, обошлось без пострадавших. После падения и детонации одного из беспилотных летательных аппаратов повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка было выпущено пять минометных снарядов, пострадавших и разрушений нет. С помощью одного дрона-камикадзе было атаковано село Глотово, беспилотник сдетонировал в поле, последствий нет.

В Краснояружском районе в селе Колотиловка из-за атаки дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет. В Колотиловке с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, последствий и разрушений нет. Окраина села Вязовое попала под минометный обстрел, никто не пострадал, обошлось без разрушений.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь выстрелов из гранатомета АГС-17, обошлось без пострадавших. В одном частном жилом доме посечен фасад здания и выбиты окна. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов и сброшен один осколочный боеприпас, также по селу Муром и хутору Панков - три и пять минометных снарядов. В данных населенных пунктах - без пострадавших и разрушений.