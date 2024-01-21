Шесть районов Белгородской области обстреляли ВСУ за минувшие сутки
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.
"В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка - 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка - один гранатометный выстрел, по МАПП "Нехотеевка" - 3 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор - с помощью одного БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.
В Борисовском районе обстрелам из миномета, гранатомета и пулемета подверглась окраина хутора Лозовая Рудка, обошлось без последствий.
В Волоконовском районе был выпущен неустановленный боеприпас по селу Тишанка. Повреждена стена в одном частном жилом домовладении, никто не пострадал.
В Грайворонском городском округе два дрона-камикадзе атаковали окраину села Новостроевка-Вторая, обошлось без пострадавших. После падения и детонации одного из беспилотных летательных аппаратов повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка было выпущено пять минометных снарядов, пострадавших и разрушений нет. С помощью одного дрона-камикадзе было атаковано село Глотово, беспилотник сдетонировал в поле, последствий нет.
В Краснояружском районе в селе Колотиловка из-за атаки дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет. В Колотиловке с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, последствий и разрушений нет. Окраина села Вязовое попала под минометный обстрел, никто не пострадал, обошлось без разрушений.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь выстрелов из гранатомета АГС-17, обошлось без пострадавших. В одном частном жилом доме посечен фасад здания и выбиты окна. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов и сброшен один осколочный боеприпас, также по селу Муром и хутору Панков - три и пять минометных снарядов. В данных населенных пунктах - без пострадавших и разрушений.
Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.