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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Два населенных пункта в Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением дронов в Шебекинском городском округе.

"Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

В результате, по его словам, в хуторе Балки загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка поврежден гражданский автомобиль.

Гладков отметил, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли за минувшие сутки шесть районов Белгородской области.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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