Два населенных пункта в Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением дронов в Шебекинском городском округе.

"Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

В результате, по его словам, в хуторе Балки загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка поврежден гражданский автомобиль.

Гладков отметил, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли за минувшие сутки шесть районов Белгородской области.