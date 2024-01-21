На юге Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты, летевшие на Крым, сообщил в воскресенье губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор предупредил, что ракетная опасность не отменена, а расчеты сил ПВО находятся в боевой готовности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе и использовании военными средств маскировки. Он заявил, что, по предварительной информации, над акваторией Черного моря недалеко от Севастополя сбили воздушную цель.

Также перекрыто движение по Крымскому мосту.