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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

На юге Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты, летевшие на Крым, сообщил в воскресенье губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор предупредил, что ракетная опасность не отменена, а расчеты сил ПВО находятся в боевой готовности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе и использовании военными средств маскировки. Он заявил, что, по предварительной информации, над акваторией Черного моря недалеко от Севастополя сбили воздушную цель.

Также перекрыто движение по Крымскому мосту.

Владимир Сальдо Херсонская область Крым
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