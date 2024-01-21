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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В ДНР 22 января объявлено днем траура по жертвам обстрела Донецка

В ДНР 22 января объявлено днем траура по жертвам обстрела Донецка
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике 22 января объявляется днем траура по жертвам обстрела Донецка, сообщает в воскресенье глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в результате обстрела погибли 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 18 пострадавших.

МИД РФ осудил обстрел и призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры "выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта".

ДНР Донецк
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