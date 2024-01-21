В ДНР 22 января объявлено днем траура по жертвам обстрела Донецка
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике 22 января объявляется днем траура по жертвам обстрела Донецка, сообщает в воскресенье глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
Как сообщалось, в результате обстрела погибли 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 18 пострадавших.
МИД РФ осудил обстрел и призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры "выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта".