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Дума одобрила в I чтении поправки в НК о переходе на цифровую маркировку табака

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует в налоговом законодательстве порядок взимания акцизов и их администрирования после перехода на цифровую маркировку табачной и никотиносодержащей продукции.

Документ №512729-8 правительство внесло в парламент в декабре 2023 г.

"Разработка законопроекта обусловлена тем, что с 1 марта 2024 г. изменяются требования к маркировке табачной и никотиносодержащей продукции. Мы отказываемся от бумажных марок и переходим к использованию цифровых марок для маркировки", - пояснял ранее замглавы Минфина Алесей Сазанов.

Принятый в первом чтении законопроект регулирует порядок взимания акцизов и определяет порядок администрирования акцизов после перехода на цифровую маркировку. "Вводится термин учетно-контрольная специальная марка, это, по сути дела, тот штрих-код, который будет наноситься на пачку. Уточняются определенные требования по контролю: налоговая база не может быть меньше, чем соответствующий объем выпуска продукции - табачной либо никотиносодержащей, зафиксированный в государственной информационной системе", - отметил замминистра.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2024 г., но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам (месяц).

Госдума
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